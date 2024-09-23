"Этот вариант возможен, но пока ничего не подтверждено", - приводит слова агента "СЭ".
Ранее в социальных сетях греческого "Паниониоса" появилась информация о том, что в скором времени вингер Денис Черышев должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.
Напомним, россиянин минувшим летом покинул "Венецию" в связи с истечением срока контракта. В данный момент 33-летний футболист является свободным агентом.
Агент Черышева - о "Паниониосе": этот вариант возможен
Агент Жорди Саллес, представляющий интересы российского нападающего Дениса Черышева, отреагировал на возможный переход игрока в греческий "Паниониос".
Фото: ФК "Венеция"