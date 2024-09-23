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Агент Черышева - о "Паниониосе": этот вариант возможен

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Агент Жорди Саллес, представляющий интересы российского нападающего Дениса Черышева, отреагировал на возможный переход игрока в греческий "Паниониос".
Фото: ФК "Венеция"
"Этот вариант возможен, но пока ничего не подтверждено", - приводит слова агента "СЭ".

Ранее в социальных сетях греческого "Паниониоса" появилась информация о том, что в скором времени вингер Денис Черышев должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

Напомним, россиянин минувшим летом покинул "Венецию" в связи с истечением срока контракта. В данный момент 33-летний футболист является свободным агентом.

Денис Черышев
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