Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Локомотив
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Нижний Новгород
0 - 2 0 2
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ред Булл Зальцбург
0 - 4 0 4
БрестЗавершен
Штутгарт
1 - 1 1 1
СпартаЗавершен
Байер
1 - 0 1 0
Милан2 тайм
Слован
0 - 4 0 4
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
2 - 0 2 0
ПСЖ2 тайм
Интер
3 - 0 3 0
Црвена Звезда2 тайм
Боруссия Д
6 - 1 6 1
Селтик2 тайм
ПСВ
1 - 0 1 0
Спортинг2 тайм
Барселона
4 - 0 4 0
Янг Бойз2 тайм

Президент "Сьона": после международной паузы Миранчук будет готов на все сто процентов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о состоянии Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Думаю, после международной паузы он будет готов на все сто процентов. Миранчук набирает обороты", - цитирует Константина "Спорт День За Днем".

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" этой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2026 года. Российский полузащитник провел за швейцарский клуб во всех турнирах два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.

Сьон Антон Миранчук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится