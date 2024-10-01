"Думаю, после международной паузы он будет готов на все сто процентов. Миранчук набирает обороты", - цитирует Константина "Спорт День За Днем".
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" этой осенью на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2026 года. Российский полузащитник провел за швейцарский клуб во всех турнирах два матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Президент "Сьона": после международной паузы Миранчук будет готов на все сто процентов
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о состоянии Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"