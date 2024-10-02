Напомним, во вторник "ПСЖ" уступил "Арсеналу" в гостях в рамках Лиги чемпионов. Итальянский вратарь начал встречу в стартовом составе и пропустил два гола. После игры болельщики парижан в социальных сетях призывали выпускать на поле Матвея Сафонова.
- Не считаю, что его ошибки станут подспорьем для Сафонова. Во-первых, Доннарумма до этого сыграл много игр, где много раз выручал. Тем более он после травмы, поэтому в его ошибках ничего такого нет, - передает слова Мостового "СЭ".
Доннарумма защищает цвета "ПСЖ" с 2021 года, перейдя в клуб на правах свободного агента.
Сафонов перешел во французскую команду минувшим летом из "Краснодара". В активе российского голкипера три игры за парижан во всех турнирах.
Мостовой считает, что ошибки Доннаруммы не помогут Сафонову в "ПСЖ"
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что Матвей Сафонов не станет первым номером "ПСЖ" после ошибок Джанлуиджи Доннаруммы.
Фото: ФК "ПСЖ"