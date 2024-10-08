- Есть такая идея в планах, хочется и Алексея повидать, и лигу посмотреть. Посмотрим, как сложится, - передает слова Семина "ВсеПроСпорт".
Миранчук является игроком клуба МЛС с лета этого года, перейдя из итальянской "Аталанты". За новую команду 28-летний российский футболист провел восемь матчей, забил три гола и один раз ассистировал партнеру.
Свой следующий поединок "Атланта" проведет 20 октября против "Орландо".
Напомним, ранее стало известно, что Алексей вошел в символическую сборную минувшего тура МЛС.
Семин не исключает, что посетит США и вживую посмотрит на игру Миранчука в "Атланте"
Юрий Семин, бывший наставник "Локомотива", не исключает, что посетит США и посмотрит на игру российского полузащитника "Атланты" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Атланта"