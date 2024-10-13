"Ничего особенного не произошло. Немного усталости", - цитирует Константина Sport24.
Вчера, 12-го октября, швейцарский "Сьон" одержал победу над "Лозанна-Уши" в товарищеском матче со счетом 4:0, российский полузащитник Антон Миранчук отметился забитым мячом, а после был заменен из-за полученного повреждения.
Всего Миранчук провел за швейцарский клуб 3 матча в швейцарской Суперлиге и не отметился результативными действиями. Полузащитник перешел в "Сьон" на правах свободного агента в летнее трансферное окно.
В "Сьоне" рассказали о травме Антона Миранчука
Президент "Сьона" Кристиан Константин рассказал о состоянии здоровья Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"