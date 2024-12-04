"Думаю, пока еще рано давать какие-либо оценки, но мы рады, что Даниилу доверяют. У него уже две игры за плечами в старте, это неплохой результат. Нужно двигаться дальше", - цитирует Кузьмичева "РБ Спорт".
Голкипер Даниил Худяков перешел в австрийский "Штурм" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до лета 2028 года.
В текущем сезоне российский вратарь провел за австрийский клуб во всех турнирах 2 матча, пропустил 1 мяч и сохранил свои ворота "сухими" в одной встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 1 миллион евро.
Представитель Худякова: мы рады, что Даниилу доверяют в "Штурме"
Владимир Кузьмичев, представляющий интересы голкипера "Штурма" Даниила Худякова, высказался об игре голкипера в австрийском клубе.
Фото: ФК "Штурм"