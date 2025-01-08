"Не скажу точно, сможет ли Антон сыграть в этом месяце. Динамика положительная, никакой негативной информации не приходило. Если бы что-то было, он бы поделился. Вроде все нормально", - приводит слова Кузьмичева ТАСС.
Антон Миранчук 9 сентября подписал двулетний контракт со швейцарским "Сьоном". В последний раз российский хавбек принимал участие в матче 2 ноября, последующие игры он пропускал из-за травмы.
Ближайшая игра "Сьона" запланирована на 18 января, когда в рамках 19?го тура чемпионата Швейцарии по футболу сезона-2024/25 он на своём поле примет "Грассхоппер".
"Динамика положительная". Агент рассказал о травме Антона Миранчука
Владимир Кузьмичев, агент полузащитника сборной России и швейцарского "Сьона" Антона Миранчука, рассказал о текущем состоянии здоровья футболиста.
Фото: ФК "Сьон"