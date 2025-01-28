"Увольнение Черчесова? Это не стало сюрпризом. Когда Черчесов только пришел в эту сборную, я немного удивился. Казахи не так хорошо играют в футбол. У них популярны другие виды спорта. Зачем он туда пошел? Захотелось сделать из этой команды сборную? Это бесполезно", - заявил Пономарев.
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной Казахстана, на котором он трудился с лета прошлого года. Под управлением Черчесова команда заняла последнее место в группе Лиги Наций со сборными Австрии, Норвегии и Словении.
В шести матчах на групповом этапе сборная Казахстана набрала одно очко. Разница мячей составила 0:15. Это антирекорд за всю историю турнира. Сообщалось, что Федерация футбола Казахстана заплатила Черчесову 500 тысяч евро за досрочное расторжение контракта.
Источник: "Евро-футбол"
Пономарев - о Черчесове в Казахстане: зачем он туда пошел? Захотел сделать из этой команды сборную? Это бесполезно
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев высказался о работе российского тренера Станислава Черчесова в сборной Казахстана.
Фото: официальный сайт РФС