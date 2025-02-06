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Тарханов: если в МЛС играют Месси, Суарес и Миранчук, почему бы не попробовать и Шапи? Позже он может вернуться в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов высказался о переходе Магомеда-Шапи Сулейманова в "Спортинг Канзас-Сити".
Фото: ФК "Урал"
"В Америке хороший уровень футбола. Если там играют Месси, Суарес и Миранчук, почему бы не попробовать и Шапи? Все о МЛС говорят хорошо. Даже после периода в Америке Сулейманов может вернуться в европейский футбол или в какой-то хороший клуб РПЛ", - цитирует Тарханова "Чемпионат".

Магомед-Шапи Сулейманов перешел в "Спортинг Канзас-Сити" из греческого "Ариса" за 2,4 миллионов евро, полузащитник заключил контракт до конца 2026 года. В текущем сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 14 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей.

Ранее Сулейманов выступал за "Краснодар", на счету игрока 124 матча за "быков" во всех турнирах, 23 забитых гола и 8 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.

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