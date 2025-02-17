"Не особо слежу за швейцарским чемпионатом, но Миранчук забил уже второй мяч, это круто. И все-таки Антон должен рассчитывать на большее, чтобы быть лидером команды и чтобы это стало трамплином для перехода в более сильный чемпионат", - цитирует Дьякова "Матч ТВ".
Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел во всех турнирах 13 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.
После 24-х сыгранных туров "Сьон" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии с 30-ю набранными очками.
Дьяков: Миранчук должен рассчитывать на большее, чтобы быть лидером команды
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о полузащитнике "Сьона" Антоне Миранчуке.
Фото: ФК "Сьон"