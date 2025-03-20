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Мор сомневается, что Роналду сможет достичь 1000 голов в карьере

Экс-игрок «Спартака» отметил профессионализм португальца, но выразил сомнения в достижении юбилейной отметки.
Фото: IMAGO
«Роналду 40 лет. Если он каким-то образом сумеет взять отметку в 1000 голов, то это, конечно, сделает его еще более великим. Однако я сомневаюсь, что он сможет. В любом случае, человек, забивший после 30 лет больше голов, чем до 30-ти, это величайший профессионал. Это достойно восхищения. Я не скажу, что чемпионат Саудовской Аравии слабый, так что не следует недооценивать его голы. Тем более, что за сборную Португалии он тоже продолжает забивать», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В этом сезоне Криштиану Роналду провел 33 матча, в которых забил 28 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с «Аль-Насром» рассчитан до конца текущего сезона. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 40-летнего португальца составляет 12 миллионов евро.

Всего на данный момент на счету нападающего 928 голов. Уже в пятницу в матче против сборной Дании Криштиану может улучшить свой результат.

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