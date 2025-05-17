Главный тренер "Сьона" может быть уволен из-за Антона Миранчука

Главный тренер швейцарского "Сьона" Дидье Толо может быть отправлен в отставку, потому что не находит общий язык с российским хавбеком Антоном Миранчуком.

Фото: ФК "Сьон"





Антон Миранчук выступает за "Сьон" с сентября 2024 года. За это время он принял участие в 23 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.



Французский специалист Дидье Толо занимает пост главного тренера "Сьона" с июня 2023 года. В текущем сезоне команда досрочно заняла в турнирной таблице чемпионата Швейцарии девятое место из двенадцати.



Источник: Сообщается, что россиянин является любимчиком у президента клуба Кристиана Константена. По его мнению, наставник команды использует Миранчука не на той позиции. Ранее Толо позволял себе публичную критику российского полузащитника: "Мне недостаточно того, что он делает на поле". Константен, в свою очередь, заявил, что подписание Миранчука сделало "Сьон" крутым клубом.Антон Миранчук выступает за "Сьон" с сентября 2024 года. За это время он принял участие в 23 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.Французский специалист Дидье Толо занимает пост главного тренера "Сьона" с июня 2023 года. В текущем сезоне команда досрочно заняла в турнирной таблице чемпионата Швейцарии девятое место из двенадцати.Источник: Legalbet