Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
13:30
СпартакНе начат
Ахмат
14:00
Динамо МхНе начат
Динамо
16:30
АкронНе начат
Ростов
19:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
15:00
Арсенал ТулаНе начат
Тюмень
16:00
УралНе начат
Шинник
17:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
14:00
СаутгемптонНе начат
Вест Хэм
16:15
Ноттингем ФорестНе начат
Брентфорд
17:00
ФулхэмНе начат
Лестер
17:00
ИпсвичНе начат
Арсенал
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Атлетико
20:00
БетисНе начат
Валенсия
20:00
АтлетикНе начат
Барселона
20:00
ВильярреалНе начат
Осасуна
20:00
ЭспаньолНе начат
Лас-Пальмас
20:00
ЛеганесНе начат
Вальядолид
20:00
АлавесНе начат
Севилья
20:00
Реал МадридНе начат
Реал Сосьедад
20:00
ЖиронаНе начат
Мальорка
20:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
21:45
НаполиНе начат
Рома
21:45
МиланНе начат
Кальяри
21:45
ВенецияНе начат
Фиорентина
21:45
БолоньяНе начат
Верона
21:45
КомоНе начат
Интер
21:45
ЛациоНе начат
Ювентус
21:45
УдинезеНе начат
Лечче
21:45
ТориноНе начат
Монца
21:45
ЭмполиНе начат

Главный тренер "Сьона" может быть уволен из-за Антона Миранчука

Главный тренер швейцарского "Сьона" Дидье Толо может быть отправлен в отставку, потому что не находит общий язык с российским хавбеком Антоном Миранчуком.
Фото: ФК "Сьон"
Сообщается, что россиянин является любимчиком у президента клуба Кристиана Константена. По его мнению, наставник команды использует Миранчука не на той позиции. Ранее Толо позволял себе публичную критику российского полузащитника: "Мне недостаточно того, что он делает на поле". Константен, в свою очередь, заявил, что подписание Миранчука сделало "Сьон" крутым клубом.

Антон Миранчук выступает за "Сьон" с сентября 2024 года. За это время он принял участие в 23 официальных матчах, забил 2 гола, отдал 3 голевые передачи, получил 1 жёлтую карточку.

Французский специалист Дидье Толо занимает пост главного тренера "Сьона" с июня 2023 года. В текущем сезоне команда досрочно заняла в турнирной таблице чемпионата Швейцарии девятое место из двенадцати.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится