"Ну и слава Богу. Хорошо, что далеко от нас. Мексиканцам все равно, кого брать. А нам надо забывать о таких не футбольных людях", - сказал Мостовой "СЭ".
Абаскаль с 2022 по 2024 годы работал главным тренером московского "Спартака", с которым выиграл бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.
Мостовой отреагировал на назначение Абаскаля в мексиканский клуб
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля главным тренером мексиканского клуба "Атлетико Сан-Луис".
Фото: РФС