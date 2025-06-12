Черчесов претендует на пост главного тренера сборной Польши

Российский специалист Станислав Черчесов может возглавить сборную Польши.
Фото: Федерация футбола Казахстана
По данным "Чемпионата", россиянин входит в число претендентов на пост рулевого поляков. Должность стала вакантной после отставки Михала Пробежа из-за конфликта с форвардом Робертом Левандовски. Нападающий "Барселоны" ранее заявил, что не будет выступать за Польшу при этом тренере.

Черчесов остается без работы с января 2025 года. До этого тренер руководил сборной Казахстана, где успел проработать менее полугода. Интерес из Польши к россиянину связан с тем, что в свое время он выиграл местный чемпионат и Кубок страны с "Легией".

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