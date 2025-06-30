"В первую очередь хочу сказать, что процесс адаптации еще продолжается — в новом клубе я недавно. До этого много времени провел дома в Бразилии без какой?то конкретики по новому месту работы. При этом в "Црвене Звезде" меня очень тепло приняли. Сейчас наслаждаюсь этим временем", - цитирует Родригао "Матч ТВ".
Родригао выступал за петербургский "Зенит" с 2022 по 2025 год - бразилец покинул стан сине-бело-голубых в феврале текущего года на правах свободного агента. Ранее центральный защитник выступал за "Сочи", всего футболист провел в Российской Премьер-Лиге 66 матчей и отметился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
Ранее сербская "Црвена Звезда" объявила о подписании контракта с Родригао. Вчера, 29 июня, петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с "Црвеной Звездой" в Сочи, встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Сергея Семака.
Экс-защитник "Зенита" Родригао рассказал об адаптации в "Црвене Звезде"
Защитник "Црвены Звезды" Родригао рассказал о процессе адаптации в сербском клубе.
Фото: ФК "Црвена Звезда"