Неймар забил победный гол за "Сантос" в ворота "Фламенго" в матче чемпионата Бразилии

В матче 14-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» обыграл «Фламенго» со счетом 1:0.

Фото: ФК "Сантос"

Единственный мяч на 84-й минуте забил нападающий хозяев Неймар. Это первый гол бразильца в текущем сезоне национального чемпионата.



Игра прошла на домашнем стадионе «Сантоса» «Вила Белмиро».



«Рыбы» занимают 13-е место в турнирной таблице после 13 матчей, набрав 14 очков. «Фламенго» располагается на первой строчке. В активе «красно-черных» 27 баллов.



Напомним, Неймар перешел в «Сантос» в январе этого года. 33-летний нападающий принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.