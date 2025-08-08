Агент Алексея Миранчука оценил шансы футболиста вернуться в европейский чемпионат

"Все дело в том, что у Леши долгосрочный контракт с "Атлантой". Если появится большой европейский клуб, который готов будет удовлетворить требования как "Атланты", так и самого Алексея, переход возможен", - приводит слова Кузьмичева Odds.ru
Алексей Миранчук выступает за американскую "Атланту Юнайтед" с июля 2024 года - российский полузащитник провел за клуб во всех турнирах 41 матч и записал на свой счет 9 забитых мячей и 7 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока сборной России в 9 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2027 года.
Ранее Алексей Миранчук был игроком итальянских "Аталанты" и "Торино", а также московского "Локомотива".
