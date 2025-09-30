Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:00
ЗенитНе начат
Ахмат
20:30
ОренбургНе начат
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Аталанта
19:45
БрюггеНе начат
Кайрат
19:45
Реал МадридНе начат
Пафос
22:00
БаварияНе начат
Галатасарай
22:00
ЛиверпульНе начат
Челси
22:00
БенфикаНе начат
Интер
22:00
СлавияНе начат
Марсель
22:00
АяксНе начат
Буде-Глимт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Атлетико
22:00
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
21:00
ОвьедоНе начат

Федотов и Березуцкий - кандидаты на пост главного тренера сборной Таджикистана - Sport24

Российский тренер может стать главным тренером сборной Таджикистана.
Фото: ПФК ЦСКА
По информации источника, Федерация футбола Таджикистана рассматривает сразу нескольких российских специалистов на должность главного тренера национальной сборной - среди кандидатов есть Василий Березуцкий и Владимир Федотов.

Василий Березуцкий был главным тренером азербайджанского "Сабаха" с 2024 по 2025 год, ранее россиянин работал в китайском "Шанхай Шэньхуа", ЦСКА, "Краснодаре" и голландском "Витессе".

Владимир Федотов был главным тренером ЦСКА с 2022 по 2024 год, а ранее занимал аналогичную должность в "Оренбурге", "Сочи" и екатеринбургском "Урале".

На данный момент национальная команда Таджикистана располагается на 104 строчке в рейтинге сборных ФИФА.

Источник: Sport24.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится