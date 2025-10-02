"Алексей отправится в расположение национальной сборной. Мы не блокируем вызовы", - цитирует Винклера Sport24.
Сборная России 10 октября проведет товарищеский матч с национальной командой Ирана, а 14 числа сыграет с Боливией. 12 октября "Атланта Юнайтед", за которую выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, сыграет с "Интером Майами", за который выступает Лионель Месси.
В текущем сезоне Алексей Миранчук провел за "Атланту Юнайтед" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи.
В "Атланте Юнайтед" сообщили, что Миранчук отправится в сборную, несмотря на матч с командой Месси
Директор по коммуникациям "Атланты Юнайтед" Крис Винклер рассказал, что Алексей Миранчук отправится в расположение сборной России.
Фото: GETTY IMAGES