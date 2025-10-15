"Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью". Кокорин - о болельщиках на Кипре

"Самое обидное, когда оскорбляют Россию и семью. Остальное пропускаю мимо ушей, поскольку давно в этой игре, ха-ха. Как-то был матч с "Саламиной", они начали унижать Россию. Я забил им гол, развернулся, показал уши, и судья дал за это желтую. Спрашиваю: за что? "Ты их спровоцировал, они начали агрессивно себя вести". Но это был нормальный жест, не оскорбительный", - сказал Кокорин в интервью "СЭ".
С 2022 года Александр Кокорин выступает за кипрский "Арис". В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 6 встречах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего россиянина в 500 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до мая 2026 года.
Ранее Александр Кокорин выступал за петербургский "Зенит" - нападающий провел за клуб во всех турнирах 92 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 12 голевых передач. Также форвард был игроком московского "Динамо", столичного "Спартака", "Сочи" и итальянской "Фиорентины". Всего на счету Кокорина 251 матч в Российской Премьер-Лиге, 67 забитых голов и 33 голевые передачи.
