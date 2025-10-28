Матчи Скрыть

Захарян забил первый гол за "Реал Сосьедад" в нынешнем сезоне

Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян впервые забил за клуб в нынешнем сезоне.
Фото: Global Look Press
Арсен Захарян отметился голом в матче 1/64 Кубка Испании против "Негрейры". Мяч был забит на 54-й минуте встречи.

На момент написания статьи "Реал Сосьедад" одерживает победу со счетом 2:0.

Захарян стал игроком испанской команды в августе 2023 года. В текущем сезоне в испанском чемпионате футболист суммарно провел на поле 83 минуты в 4-х матчах.

