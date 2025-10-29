Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
19:30
Кубань-ХолдингНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Комо
20:30
ВеронаНе начат
Ювентус
20:30
УдинезеНе начат
Рома
20:30
ПармаНе начат
Интер
22:45
ФиорентинаНе начат
Болонья
22:45
ТориноНе начат
Дженоа
22:45
КремонезеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Гавр
21:00
БрестНе начат
Лорьян
21:00
ПСЖНе начат
Метц
21:00
ЛансНе начат
Ницца
21:00
ЛилльНе начат
Страсбург
23:05
ОсерНе начат
Нант
23:05
МонакоНе начат
Марсель
23:05
АнжеНе начат
Тулуза
23:05
РеннНе начат
Париж
23:05
ЛионНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
Ливерпуль
22:45
Кристал ПэласНе начат
Вулверхэмптон
22:45
ЧелсиНе начат
Суонси
22:45
Манчестер СитиНе начат
Ньюкасл
23:00
ТоттенхэмНе начат

Гендир "Ариса": мне казалось, что Кокорин гораздо более легкомысленный персонаж

Генеральный директор "Ариса" Павел Гогнидзе высказался о работе с Александром Кокориным.
Фото: Global Look Press
"Мне казалось, что Саша значительно более легкомысленный персонаж. Это оказалось не так. Суть моего личного опыта работы с ним сводится к тому, что он взрослый, сложившийся человек. Понятно, он пережил бурную молодость и самые разные события, включая тюрьму, но чувствуется, что на Кипре ему очень комфортно", - цитирует Гогнидзе "СЭ".

Александр Кокорин перешел в кипрский "Арис" летом 2024 года, до этого россиянин выступал за клуб на правах аренды. Всего нападающий провел за "Арис" во всех турнирах 98 матчей и записал на свой счет 33 забитых мяча и 17 голевых передач. Ранее россиянин выступал за московские "Динамо" и "Спартак", петербургский "Зенит", "Сочи" и итальянскую "Фиорентину".

На данный момент 34-летний форвард восстанавливается после травмы. После 8 сыгранных туров "Арис" располагается на 4 строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра с 17 набранными очками и отстает от лидирующей "Омонии" на 2 балла.

