Агент Тикнизяна рассказал, какие европейские клубы следят за экс-игроком "Локомотива"

"На игру "Црвены" с "Брагой" в Лиге Европы прилетали скауты "Порту". Наир очень неплохо выглядел в матче с "Порту", они им заинтересовались", - приводит слова Клюева "РБ Спорт".
Наир Тикнизян в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в сербскую "Црвену Звезду". В текущем сезоне защитник провел за новый клуб во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. Ранее футболист выступал за ЦСКА и курский "Авангард".
На счету Наира Тикнизяна 26 матчей в составе национальной команды Армении, 1 забитый мяч и 3 результативные передачи.
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, рассказал, где может продолжить карьеру его клиент.
