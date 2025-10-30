Матчи Скрыть

Агент Тикнизяна рассказал, какие европейские клубы следят за экс-игроком "Локомотива"

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника "Црвены Звезды" Наира Тикнизяна, рассказал, где может продолжить карьеру его клиент.
Фото: GETTY IMAGES
"На игру "Црвены" с "Брагой" в Лиге Европы прилетали скауты "Порту". Наир очень неплохо выглядел в матче с "Порту", они им заинтересовались", - приводит слова Клюева "РБ Спорт".

Наир Тикнизян в летнее трансферное окно перешел из московского "Локомотива" в сербскую "Црвену Звезду". В текущем сезоне защитник провел за новый клуб во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 1 результативную передачу. Ранее футболист выступал за ЦСКА и курский "Авангард".

На счету Наира Тикнизяна 26 матчей в составе национальной команды Армении, 1 забитый мяч и 3 результативные передачи.

