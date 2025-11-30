Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, обойдя Пушкаша

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по голевым передачам.

Фото: Getty Images

Сегодня, 30 ноября, состоялся матч "Интер Майами" против "Нью-Йорк Сити". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1.



В этой игре Лионель Месси отметился голевой передачей, которую реализовал Матео Сильветти. На счету аргентинского нападающего 405 результативных передач за всю карьеру, футболист побил рекорд Ференца Пушкаша по данному показателю (404).



Всего за "Интер Майами" Месси провел 87 матчей, забил 77 голов и отдал 42 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2028 года.