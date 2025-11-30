Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Краснодар
14:00
Крылья СоветовНе начат
Ростов
16:30
ЛокомотивНе начат
Ахмат
16:30
ДинамоНе начат
Зенит
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
0 - 0 0 0
Ротор1 тайм
Спартак Кострома
17:00
ТорпедоНе начат
Арсенал Тула
17:00
НефтехимикНе начат
Факел
18:00
ЧелябинскНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кристал Пэлас
15:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
17:05
ВулверхэмптонНе начат
Ноттингем Форест
17:05
БрайтонНе начат
Вест Хэм
17:05
ЛиверпульНе начат
Челси
19:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
16:00
ВильярреалНе начат
Севилья
18:15
БетисНе начат
Сельта
20:30
ЭспаньолНе начат
Жирона
23:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
14:30
ТориноНе начат
Пиза
17:00
ИнтерНе начат
Аталанта
20:00
ФиорентинаНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ШтутгартНе начат
Айнтрахт
19:30
ВольфсбургНе начат
Фрайбург
21:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
17:00
БрестНе начат
Гавр
19:15
ЛилльНе начат
Лорьян
19:15
НиццаНе начат
Анже
19:15
ЛансНе начат
Лион
22:45
НантНе начат

Месси стал лучшим ассистентом в истории футбола, обойдя Пушкаша

Футболист "Интер Майами" Лионель Месси побил мировой рекорд Ференца Пушкаша по голевым передачам.
Фото: Getty Images
Сегодня, 30 ноября, состоялся матч "Интер Майами" против "Нью-Йорк Сити". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В этой игре Лионель Месси отметился голевой передачей, которую реализовал Матео Сильветти. На счету аргентинского нападающего 405 результативных передач за всю карьеру, футболист побил рекорд Ференца Пушкаша по данному показателю (404).

Всего за "Интер Майами" Месси провел 87 матчей, забил 77 голов и отдал 42 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца декабря 2028 года.

