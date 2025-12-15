Тихий: "Серик" так и не выплатил мне ни одной зарплаты

Российский защитник Дмитрий Тихий заявил, что так и не получил ни одной зарплаты в "Серик Беледиеспор".

Дмитрий Тихий перешел в "Серик Беледиеспор" в летнее трансферное окно и провел за команду 7 матчей, осенью защитник расторг контракт с клубом.



Летом появилась информация, что бизнесмен Туфан Садыгов выкупил контрольный пакет акций турецкого клуба. Ранее Садыгов был инвестором подмосковных "Химок" - клуб признали банкротом и он временно приостановил свою деятельность. Сообщалось, что футболисты и персонал "Серик Беледиеспор" не получали зарплату на протяжении нескольких месяцев. "Серик" так и не выплатил мне ни одной зарплаты за те четыре месяца, которые я играл в Турции. На связь по этому вопросу из клуба тоже никто не выходил. Поэтому мы вместе с юристом направили заявление в ФИФА с просьбой разобраться в ситуации и принять меры", - цитирует Тихого "Чемпионат"