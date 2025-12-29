Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани завершил профессиональную карьеру футболиста. 14 февраля игроку исполнилось 38 лет.

Фото: Getty Images

Последним клубом Кавани была аргентинская "Бока Хуниорс", цвета которой он защищал с 2023 года (79 матчей, 28 забитых мячей, 3 результативные передачи).



"Спасибо тебе, футбол! Ты воспитал меня, ты хотел от меня многого, ты научил меня вставать, когда я падаю, и ценить каждый шаг на пути. Ты дал мне возможность осуществить мечты, которые в детстве казались невозможными. Любовь, которую проявляли болельщики в каждой стране и каждом клубе, будет тем, что я буду носить с собой на протяжении всей жизни. Я ухожу с миром в душе, зная, что отдал все на каждой тренировке и в каждом матче", — среди прочего написал Кавани в социальной сети.



Эдинсон Кавани наиболее известен по выступлениям за итальянские клубы "Палермо" (2007–2010; 117 матчей, 37 забитых мячей, 7 голевых передач) и "Наполи" (2010–2013; 138 матчей, 104 гола, 14 ассистов), французский "Пари Сен-Жермен" (2013–2020; 301 матч, 200 забитых мячей, 43 голевых паса, 21 трофей), а также английский "Манчестер Юнайтед" (2020–2022; 59 игр, 19 голов, 7 ассистов).



В составе сборной Уругвая он провел 136 матчей, забил 58 голов и отдал 17 результативных передач (2008–2022). Кавани выиграл с национальной командой Кубок Америки 2011 года.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Манчестер Юнайтед