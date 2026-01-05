Сборная Египта пробилась в четвертьфинал Кубка Африки

Сборная Египта продолжает выступление на Кубке африканских наций, пробившись в четвертьфинальную стадию турнира, который проходит в Марокко.
Фото: Getty Images
В поединке 1/8 финала египтяне сломили сопротивление команды Бенина в дополнительное время - 3:1. В основное время соперники обменялись голами: на 69-й минуте счёт открыл полузащитник египетской сборной Марван Аттиа, а ближе к концовке встречи, на 83-й минуте, Жодель Доссу восстановил равенство.

Развязка наступила в овертайме. На 97-й минуте защитник Яссер Ибрагим вновь вывел Египет вперёд, а уже в компенсированное ко второму дополнительному тайму время точку в матче поставил Мохамед Салах, поразив ворота соперника на 120+4-й минуте.

В четвертьфинале турнира сборная Египта встретится с победителем пары Кот-д’Ивуар - Буркина-Фасо.

