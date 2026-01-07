Лидером списка стал вингер "Барселоны" Ламин Ямаль. По расчётам аналитиков, его стоимость достигает 343,1 миллиона евро, что делает испанца самым дорогим футболистом планеты на данный момент. Вторую строчку занял нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд с оценкой в 255,1 миллиона евро, а замкнул тройку Килиан Мбаппе из "Реала" - 201,3 миллиона.
В первую пятёрку также вошли Джуд Беллингем ("Реал") и Майкл Олисе ("Бавария"). Высокие позиции в рейтинге получили Флориан Виртц ("Ливерпуль"), Дезире Дуэ и Жоау Невеш (оба — "ПСЖ"), Арда Гюлер ("Реал") и Педри ("Барселона").
Всего в рейтинг CIES попали 100 футболистов. Примечательно, что обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле не оказался даже в первой сотне списка.
Назван самый дорогой игрок мира по версии CIES: Мбаппе - третий, Дембеле нет даже в топ-100
Фото: ФК "Барселона"