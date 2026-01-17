Лидером рейтинга стал Криштиану Роналду. Общий доход 40-летнего футболиста составил 260 млн долларов.
Основная часть суммы пришлась на контракт с "Аль-Насром" - 200 млн долларов. Еще 60 млн Роналду получил за счет спонсорских соглашений.
Второе место в рейтинге занял Сауль Альварес. По данным Sportico, его доход на ринге составил 125 млн долларов, а рекламные выплаты добавили еще 12 млн.
Третьим в списке оказался Лионель Месси. Общая сумма его заработка - 130 млн долларов. Из них 60 млн пришлись на зарплату в "Интер Майами", а 70 млн принесли спонсоры.
Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2025 года
Издание Sportico представило список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам 2025 года.
Фото: Getty Images