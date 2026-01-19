Роналду выиграл суд у "Ювентуса" по делу о зарплате



Криштиану Роналду , ранее выступавший за "Ювентус", окончательно выиграл судебное разбирательство против туринского клуба.

Фото: Football Italia

Как сообщает Football Italia, "старая синьора" не смогла добиться пересмотра решения и не вернёт 9,8 млн евро, которые фигурировали в деле.



По информации источника, апелляция "Ювентуса" была отклонена, а судья оставил в силе вердикт арбитражной коллегии от апреля 2024 года. Согласно этому решению, португальский форвард имеет право на выплату от клуба.



Ситуация связана с договорённостью между сторонами во время пандемии коронавируса: "Ювентус" получил возможность отсрочить часть зарплаты игрока, однако позднее не перечислил обещанные деньги, которые должны были быть выплачены даже в случае ухода Роналду. После этого нападающий обратился в суд.



Роналду играл за "Ювентус" с 2018 по 2021 год.