Марокко готовит судебный иск после поражения от Сенегала в финале Кубка Африки

Королевская Марокканская футбольная федерация (FRMF) выступила с официальным заявлением после поражения сборной Марокко от Сенегала (0:1) в финале Кубка африканских наций.
Фото: Сборная Марокко
Текст был опубликован в социальных сетях организации.

В сообщении FRMF отдельно поблагодарила марокканских болельщиков за поддержку команды, а также всех, кто помогал сборной на протяжении турнира.

При этом федерация дала понять, что намерена добиваться разбирательства по событиям финального матча и действиям соперника после назначения пенальти.

Напомним, сборная Марокко в конце поединка получила право на пенальти, после чего игроки сенегальцев ушли с поля. После их возвращения марокканцы не смогли реализовать свой удар, и в итоге уступили - 0:1.

