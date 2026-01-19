Марокко готовит судебный иск после поражения от Сенегала в финале Кубка Африки

Королевская Марокканская футбольная федерация (FRMF) выступила с официальным заявлением после поражения сборной Марокко от Сенегала (0:1) в финале Кубка африканских наций.

Фото: Сборная Марокко

Текст был опубликован в социальных сетях организации.



В сообщении FRMF отдельно поблагодарила марокканских болельщиков за поддержку команды, а также всех, кто помогал сборной на протяжении турнира.



При этом федерация дала понять, что намерена добиваться разбирательства по событиям финального матча и действиям соперника после назначения пенальти.



Напомним, сборная Марокко в конце поединка получила право на пенальти, после чего игроки сенегальцев ушли с поля. После их возвращения марокканцы не смогли реализовать свой удар, и в итоге уступили - 0:1.