Роналду принял решение по своему будущему - источник

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду , как сообщается, принял решение уйти из саудовского клуба и завершить профессиональную карьеру.

Фото: ФК "Аль-Наср"

По данным источника, португалец не собирается продлевать контракт с "Аль-Насром" и планирует официально объявить о завершении карьеры летом 2027 года. При этом руководство клуба намерено попытаться удержать Роналду как минимум ещё на один сезон.



Если договориться не получится, "Аль-Наср" готов предложить футболисту долю в совместном владении, увеличив её до 15%, чтобы сохранить игрока в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в социальных сетях.



Роналду играет за "Аль-Наср" с января 2023 года. За этот период он провёл 125 матчей, забил 110 голов и отдал 22 результативные передачи.