Колосков рассказал, поедет ли он на следующий конгресс ФИФА

"На конгресс ФИФА в Ванкувер не поеду. Нет никакого интереса, честно говоря.
Конгресс — это рутина, потеря времени.Не вижу смысла ради ужина сутки туда и обратно добираться. Я уже наездился", — отметил Колосков в разговоре с ТАСС.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на предстоящем конгрессе может быть рассмотрен вопрос возвращения российских футбольных клубов и сборных на международные соревнования.
От турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российские коллективы отстранены с марта 2022 года.