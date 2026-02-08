Матчи Скрыть

Колосков рассказал, поедет ли он на следующий конгресс ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о предстоящем конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА), который пройдет в канадском Ванкувере 30 апреля.
Фото: РФС
По словам Колоскова, посещение данного мероприятия его не интересует.

"На конгресс ФИФА в Ванкувер не поеду. Нет никакого интереса, честно говоря.
Конгресс — это рутина, потеря времени.
Не вижу смысла ради ужина сутки туда и обратно добираться. Я уже наездился", — отметил Колосков в разговоре с ТАСС.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на предстоящем конгрессе может быть рассмотрен вопрос возвращения российских футбольных клубов и сборных на международные соревнования.

От турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российские коллективы отстранены с марта 2022 года.

