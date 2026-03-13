Матч Финалиссимы Испания - Аргентина могут провести в двух странах

Матч Финалиссимы-2026 между сборными Испании и Аргентины может пройти сразу в двух странах.

Такой вариант рассматривается из-за возможного переноса игры из Катара, сообщает TNT Sports.



Изначально встречу действующих победителей чемпионата Европы и Кубка Америки планировалось провести в Лусаиле. Однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке место проведения может быть изменено.



По информации источника, компромиссный вариант с двумя матчами - по одному в каждой стране - поддерживает аргентинская сторона.



Очередной розыгрыш Финалиссимы должен состояться 27 марта.