Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
1 - 0 1 0
ОренбургЗавершен

Матч Финалиссимы Испания - Аргентина могут провести в двух странах

Матч Финалиссимы-2026 между сборными Испании и Аргентины может пройти сразу в двух странах.
Фото: Getty Images
Такой вариант рассматривается из-за возможного переноса игры из Катара, сообщает TNT Sports.

Изначально встречу действующих победителей чемпионата Европы и Кубка Америки планировалось провести в Лусаиле. Однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке место проведения может быть изменено.

По информации источника, компромиссный вариант с двумя матчами - по одному в каждой стране - поддерживает аргентинская сторона.

Очередной розыгрыш Финалиссимы должен состояться 27 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится