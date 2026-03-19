ФИФА вводит требования к тренерским штабам женских команд

ФИФА ужесточает требования к составу тренерских штабов в женском футболе.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, организация вводит норму, согласно которой в каждой команде должно быть не менее двух женщин среди тренеров. При этом одна из них обязана работать либо главным тренером, либо помощником.



В ФИФА считают, что число женщин-специалистов в футболе растёт слишком медленно, поэтому решили повлиять на ситуацию подобными мерами. Ожидается, что правило начнёт применяться уже на турнирах U17 и U20, а также на Кубке чемпионов 2026 года.