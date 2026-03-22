"Атланта" Миранчука сыграла вничью с "Ди Си Юнайтед"

Матч регулярного чемпионата MLS между "Атлантой Юнайтед" и "Ди Си Юнайтед" завершился вничью 0:0.

Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 88 минут.



После этой ничьей "Ди Си Юнайтед" опустился в турнирной таблице Восточной конференции Высшей лиги футбола — теперь команда с 7 очками располагается на 6-м месте. "Атланта", наоборот, поднялась и с 4 баллами занимает 9-е место в таблице Востока.



В следующем туре "Ди Си" сыграет дома с "Далласом" (8-е место Западной конференции, 8 очков), "Атланта" примет на своём поле "Коламбус Крю" (14-е место Востока, 2 очка). Обе встречи пройдут 5 апреля и начнутся в 02:30 мск.