"Атланта" Миранчука сыграла вничью с "Ди Си Юнайтед"

Матч регулярного чемпионата MLS между "Атлантой Юнайтед" и "Ди Си Юнайтед" завершился вничью 0:0.
Российский полузащитник хозяев поля Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и провёл на поле 88 минут.

После этой ничьей "Ди Си Юнайтед" опустился в турнирной таблице Восточной конференции Высшей лиги футбола — теперь команда с 7 очками располагается на 6-м месте. "Атланта", наоборот, поднялась и с 4 баллами занимает 9-е место в таблице Востока.

В следующем туре "Ди Си" сыграет дома с "Далласом" (8-е место Западной конференции, 8 очков), "Атланта" примет на своём поле "Коламбус Крю" (14-е место Востока, 2 очка). Обе встречи пройдут 5 апреля и начнутся в 02:30 мск.

