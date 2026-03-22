Гол Сулейманова не помог "Спортингу" в матче с "Колорадо"

"Спортинг Канзас-Сити" на своём поле проиграл "Колорадо Рэпидз" со счётом 1:4 в матче регулярного чемпионата MLS.

Единственный мяч в составе хозяев на 44 минуте забил российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, для которого этот гол стал первым в сезоне. В составе "Колорадо" голами отличились Пакстен Ааронсон (12', 75'), Уэйн Фредерик (45') и Рафаэль Наварро (71').



"Колорадо Рэпидз" с 9 баллами после 5 проведённых матчей занимает 5-ю позицию турнирной таблицы Восточной конференции MLS. "Спортинг Канзас-Сити" после такого же количества поединков с 4 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Востока.



4 апреля "Колорадо" сыграет в гостях с "Торонто" (7-е место Восточной конференции, 7 очков). Начало встречи — в 20:00 мск. В этот же день "Канзас-Сити" на выезде померится силами с "Реал Солт-Лейк Сити" (7-е место Запада, 9 очков). Игра стартует в 23:30 мск.