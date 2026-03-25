Скандальный финал Кубка Африки дошёл до CAS

Сенегальская футбольная федерация обратилась в CAS с апелляцией на решение Конфедерации африканского футбола.
Фото: Getty Images
Ранее сборную Сенегала лишили титула чемпионов Африки. Спортивный арбитражный суд подтвердил получение жалобы.

Поводом для разбирательства стал финал турнира, в котором сенегальцы по ходу встречи покинули поле, протестуя против назначения пенальти, но затем вернулись и довели матч до победы.

Теперь дело будет рассматривать специальная арбитражная коллегия. У Сенегала есть 20 дней на представление аргументов, столько же времени получит и сторона-ответчик.

