Скандальный финал Кубка Африки дошёл до CAS

Сенегальская футбольная федерация обратилась в CAS с апелляцией на решение Конфедерации африканского футбола.

Ранее сборную Сенегала лишили титула чемпионов Африки. Спортивный арбитражный суд подтвердил получение жалобы.



Поводом для разбирательства стал финал турнира, в котором сенегальцы по ходу встречи покинули поле, протестуя против назначения пенальти, но затем вернулись и довели матч до победы.



Теперь дело будет рассматривать специальная арбитражная коллегия. У Сенегала есть 20 дней на представление аргументов, столько же времени получит и сторона-ответчик.