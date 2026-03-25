Анчелотти поставил условие Неймару для поездки на ЧМ-2026 - источник

Карло Анчелотти определился с позицией по Неймару в сборной Бразилии.

Главный тренер не собирается учитывать медийную активность нападающего при формировании состава.



По информации The Touchline, специалисту не нравится, что форвард "Сантоса" регулярно поднимает тему возвращения в национальную команду через СМИ. При этом окончательное решение по участию игрока в чемпионате мира будет зависеть только от его игры. Анчелотти придерживается принципа, что попадание на турнир 2026 года нужно заслужить на поле, а не вне его.



Ранее тренер не включил Неймара в заявку на ближайшие товарищеские встречи.