Роналду проиграл 14-й турнир подряд с "Аль-Насром"

Криштиану Роналду вновь остался без трофея в составе "Аль-Насра".

Его команда потерпела поражение от японской "Гамбе Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 со счётом 0:1.



После очередной неудачи статистика Роналду в "Аль-Насре" стала ещё более неприятной - португалец проиграл все 14 турниров, в которых участвовал вместе с саудовской командой.



Последний официальный трофей форвард выигрывал ещё весной 2021 года. Тогда Роналду стал обладателем Кубка Италии в составе "Ювентуса".