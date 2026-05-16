Крылья Советов
18:00
АкронНе начат
Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
Ростов
18:00
ЗенитНе начат
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат

Экс-тренер сборной России оценил работу Карседо в "Спартаке"

Игорь Корнеев положительно оценил работу Хуана Карлоса Карседо в "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Бывший тренер сборной России отметил, что ещё до назначения испанца было видно - у специалиста есть собственный стиль.

- До назначения было понятно, что это не тренер, который появился случайно. По его играм в "Пафосе" было видно, что существует тренерская рука. Мы видим тренера, - заявил Корнеев в эфире "Матч ТВ".

Эксперт также добавил, что в последнее время вокруг "Спартака" стало меньше негатива, а сам Карседо производит впечатление человека, который уверенно делает свою работу.

Перед последним туром чемпионата москвичи сохраняют шансы на бронзовые медали. Команда идёт четвёртой и отстаёт от "Локомотива" на два очка.

