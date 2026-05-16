Как сообщает "РБ Спорт", уругвайский защитник продолжит выступать за клуб, несмотря на интерес к нему со стороны команд из Латинской Америки.
По информации источника, сам футболист и его семья полностью довольны жизнью в Краснодаре, поэтому вариант с уходом сейчас не рассматривается.
В нынешнем сезоне защитник сыграл 33 матча, забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
Стало известно будущее Оласы в "Краснодаре" - источник
Лукас Оласа не планирует покидать "Краснодар" после завершения сезона.
