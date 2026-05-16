Мостовой ответил, поедет ли на чемпионат мира - 2026

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой рассказал, собирается ли посещать ЧМ-2026.
Бывший игрок сборной России признался, что не планирует поездку на турнир. По словам Мостового, на решение повлияли как текущая ситуация, так и расходы на путешествие.

- Лично у меня нет планов ехать туда - сами понимаете, какое время сейчас, да и недешевое это удовольствие. Посмотрю его спокойно дома, на диване, - заявил Мостовой "РБ Спорт".

Сборная России, напомним, не примет участия в международных турнирах. Национальная команда остаётся отстранённой от соревнований с 2022 года.

