Сперцян проходит медосмотр для перехода в новый клуб

Эдуард Сперцян близок к тому, чтобы впервые в карьере сменить клуб.



Фото: ФК "Краснодар"

Как пишет инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, полузащитник "Краснодара" уже прибыл в Лиссабон, где проходит медицинское обследование перед переходом в саудовский "Аль-Ахли". По информации источника, ещё несколько дней назад футболист находился в Армении, а теперь завершает все формальности, необходимые для оформления трансфера. После успешного медосмотра Сперцян подпишет контракт с новым клубом.



Сперцян является воспитанником академии "Краснодара" и никогда прежде не выступал за другие клубы. В сезоне-2025/26 полузащитник записал на свой счёт 14 голов и 18 ассистов на партнёров.