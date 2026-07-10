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Дзюба рассказал, почему отказался от перехода в Саудовскую Аравию

Российский нападающий Артем Дзюба объяснил, почему не стал переходить в команду из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Дзюбы, он выбрал переход в турецкий чемпионат.

- У меня были предложения оттуда (из Саудовской Аравии - Прим.) в свое время, когда это все только начиналось. Я выбрал поехать в Турцию и попробовать себя там, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

Артем Дзюба выступал за турецкий "Адана Демирспор" с августа по ноябрь 2022 года - всего за клуб нападающий провел во всех турнирах пять матчей и отметился одним забитым мячом. На данный момент форвард является свободным агентом после ухода из тольяттинского "Акрона", рыночная стоимость 37-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 1 миллион евро.

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