Джикия - о долгах "Химок": остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено

Фото: ФК "Химки"

- Долг есть, дело идет. Но с прошлого года не было выплачено ни рубля. Остается процент веры в то, что сказанное мужчиной будет выполнено, - приводит слова Джикии "СЭ"

По словам Джикии, "Химки" должны ему деньги и он верит, что обещания будут выполнены.Георгий Джикия выступал за подмосковные "Химки" с сентября 2024 года по июль 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 19 матчей и не отметился результативными действиями. После сезона-2024/25 подмосковный клуб не смог пройти лицензирование для участие в следующем сезоне РПЛ, позже клуб был признан банкротом. Сообщалось, что инвестор Туфан Садыгов имеет задолженности перед футболистами и сотрудниками.