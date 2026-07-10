Агкацев - об уходе Сперцяна: обидно, он был моим лучшим другом

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался об уходе Эдуарда Сперцяна.

Фото: ФК "Краснодар"

- Эдик бесспорно лидер команды, человек, который приносил результат и делал разницу. Заменить его будет тяжело.