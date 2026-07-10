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Агкацев - об уходе Сперцяна: обидно, он был моим лучшим другом

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался об уходе Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Агкацева, Сперцяна будет тяжело заменить, потому что он делал разницу.

- Эдик бесспорно лидер команды, человек, который приносил результат и делал разницу. Заменить его будет тяжело.

Мне, конечно, вдвойне обиднее, потому что он был моим лучшим другом в команде, - приводит слова Агкацева "Чемпионат".

Ранее "Краснодар" объявил об уходе Эдуарда Сперцяна в саудовский "Аль-Ахли" - сообщалось, что "быки" получат за переход около 22 миллионов евро. В минувшем сезоне полузащитник провел за южан во всех турнирах 42 матча и записал на свой счет 14 забитых мячей и 18 результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро.

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