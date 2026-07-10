Легионер "Спартака": сделаем все возможное, чтобы обыграть "Зенит" в матче за Суперкубок

- У меня наилучшие ожидания от предстоящего сезона, потому что мы закончили прошлый на позитивной ноте и выиграли важный кубок.
Сейчас мы много работаем и сделаем все возможное, чтобы обыграть "Зенит" в матче за Суперкубок, - приводит слова Маркиньоса "СЭ".
По итогам сезона-2025/26 петербургский "Зенит" в седьмой раз за последние восемь лет стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, московский "Спартак" завоевал Кубок России, одержав победу в Суперфинале турнира над "Краснодаром".
Команды встретятся в матче за Суперкубок России. Встреча состоится 18 июля в Нижнем Новгороде, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Действующим обладателем трофея является ЦСКА.