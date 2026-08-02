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"Акинфеев - первый номер". Игдисамов объяснил роль Бориско в ЦСКА

Наставник ЦСКА Дмитрий Игдисамов рассказал, какую роль Максим Бориско будет выполнять после перехода из "Балтики".
Фото: ПФК ЦСКА
По словам специалиста, голкипер заранее был осведомлён о своей позиции в команде и согласился бороться за место в составе.

- Мы знали, кого подписывали. В его уровне мы не сомневаемся. Я не делю голкиперов на категории: кубковый вратарь, голкипер чемпионата. Первый номер - Акинфеев. Второй вратарь - Слава Тороп, но пока он первый, раз Игорь Владимирович травмирован, а Бориско страхует. Когда осуществлялся переход, у нас состоялся разговор, чтобы не было недосказанности, - передаёт слова Игдисамова "Матч ТВ".

Бориско стал игроком ЦСКА в конце июля, перейдя из "Балтики". В прошлом сезоне чемпионата России 26-летний вратарь провёл 23 матча, в 14 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.

ЦСКА после двух туров имеет в активе четыре набранных очка.

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