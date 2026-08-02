"Акинфеев - первый номер". Игдисамов объяснил роль Бориско в ЦСКА

- Мы знали, кого подписывали. В его уровне мы не сомневаемся. Я не делю голкиперов на категории: кубковый вратарь, голкипер чемпионата. Первый номер - Акинфеев. Второй вратарь - Слава Тороп, но пока он первый, раз Игорь Владимирович травмирован, а Бориско страхует. Когда осуществлялся переход, у нас состоялся разговор, чтобы не было недосказанности, - передаёт слова Игдисамова "Матч ТВ".
Бориско стал игроком ЦСКА в конце июля, перейдя из "Балтики". В прошлом сезоне чемпионата России 26-летний вратарь провёл 23 матча, в 14 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.
ЦСКА после двух туров имеет в активе четыре набранных очка.