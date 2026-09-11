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Булыкин назвал причину неяркого дебюта Батракова в Лиге чемпионов

Дмитрий Булыкин связал не самый яркий первый матч Алексея Батракова в Лиге чемпионов с волнением.
Фото: Getty Images
Бывший нападающий сборной России при этом считает, что 21-летнему хавбеку необходимо прибавлять, чтобы сохранить место в составе "Галатасарая".

- Спишем это на нервозность, на то, что это был его первый раз в таком турнире. Дальше он должен показывать более высокий уровень, чтобы понравиться тренерам. Если не будет себя показывать, его могут посадить на замену. Но я думаю, что у Батракова все получится, - передаёт слова Булыкина "РБ Спорт".

Дебют россиянина в главном еврокубке состоялся 9 сентября. Батраков вышел в стартовом составе на гостевую игру со "Спортингом", но во втором тайме покинул поле без результативных действий. Турецкая команда потерпела поражение со счётом 1:3.

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