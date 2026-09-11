Булыкин назвал причину неяркого дебюта Батракова в Лиге чемпионов

- Спишем это на нервозность, на то, что это был его первый раз в таком турнире. Дальше он должен показывать более высокий уровень, чтобы понравиться тренерам. Если не будет себя показывать, его могут посадить на замену. Но я думаю, что у Батракова все получится, - передаёт слова Булыкина "РБ Спорт".
Дебют россиянина в главном еврокубке состоялся 9 сентября. Батраков вышел в стартовом составе на гостевую игру со "Спортингом", но во втором тайме покинул поле без результативных действий. Турецкая команда потерпела поражение со счётом 1:3.